Les instal·lacions de l’IRTA-CReSA són “adequades i segures”

L’auditoria independent d’experts en bioseguretat encarregada per la Generalitat sobre l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) i el paper del laboratori IRTA-CReSA ha conclòs que les instal·lacions de Bellaterra són “adequades i aptes” per al treball segur amb el virus. El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans per explicar que el document valida la gestió dels residus, els protocols d’enviament de mostres i tota la logística que es duu a terme en l’equipament, en el punt de mira des de l’inici de la crisi sanitària. “No hi ha cap evidència que digui que el virus pot sortir del laboratori”, ha refermat després de les tasques en paral·lel de la Comissió Europea, el Ministeri d’Agricultura i els organismes catalans.
Amb tot, el mateix Ordeig va apuntar a una darrera prova -que s’ha de presentar en els pròxims dies- per descartar de forma definitiva aquesta hipòtesi sobre l’origen del brot. “La seqüenciació serà clau, comparant l’ADN dels porcs senglars trobats amb les mostres que s’han investigat al CReSA. Si no coincideixen, es descartarà definitivament”. Tot plegat, es tindrà quan el laboratori europeu hagi completat aquesta tasca, després que la setmana passada es recopilés material en l’escorcoll dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil al centre.
En aquest sentit, el responsable del Govern català va demanar prudència i responsabilitat en les afirmacions per evitar caure en la desinformació. “Deixem treballar els científics i esperem les seqüenciacions de l’IRB i el laboratori europeu”, reiterava. L’evolució de l’episodi, va dir, és positiva i confirma el control sobre el virus. “Continuem satisfets amb la contenció del brot”, focalitzat actualment en el radi de 6 quilòmetres. En total, s’han detectat 27 positius d’entre més de 430 senglars analitzats (6%). “Cada vegada, el percentatge de positius és menor. S’està fent una bona cerca”, ha reiterat. En cas de trobar algun exemplar mort, cal trucar al 112 per tal d’activar els Agents Rurals.
Un cas a Sant Cugat
Dissabte passat, Ordeig va assegurar que la troballa d’un senglar positiu a Sant Cugat va obligar a modificar el segon radi del focus, però no el primer. Amb la nova configuració, Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Subirats s’inclouen en la zona d’infecció dels 6 als 20 quilòmetres, on estan prohibides les activitats organitzades al medi natural. A més, s’incorporen dues granges al perímetre, els animals de les quals s’estan analitzant. Les limitacions es mantenen a les zones del Vallès.
Aquest animal és el primer cas positiu que no es detecta a Cerdanyola, un fet que va obligar a efectuar un “operatiu reforçat” a Sant Cugat. Amb aquesta ampliació, ja són 83 els municipis inclosos dins la zona de baix risc i prop de 95 municipis dins la zona infectada, que comprèn tant l’alt com el baix risc. En qualsevol cas, el conseller va insistir ahir que cal evitar l’alarmisme. “Anem bé i hem de continuar amb aquesta feina”, en unes dates nadalenques en què els dispositius continuaran sobre el terreny. El gener està prevista una reunió entre les diferents parts implicades, coordinada per la Direcció General d’Agricultura.