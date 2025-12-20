Ordeig diu que el primer radi del focus de PPA no es modifica pel positiu de Sant Cugat i fa una crida a la calma

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha dit que la troballa d’un senglar positiu de pesta porcina africana (PPA) al terme municipal de Sant Cugat ha obligat a modificar el segon radi del focus però no el primer. Amb la nova configuració, Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Subirats s’inclouen en la zona d’infecció dels 6 als 20 quilòmetres, on estan prohibides les activitats organitzades al medi natural. A més, s’incorporen dues granges al perímetre, els animals de les quals s’analitzaran dilluns. El conseller ha fet una crida a la calma i ha assegurat que era “previsible” que es pogués trobar algun positiu més allunyat de la zona zero.
“Aquest era un animal que estava malalt i l’hem trobat relativament d’hora des que es va infectar. Era normal que es pogués desplaçar una mica”, ha dit el titular d’Agricultura, que ha remarcat que tots els animals trobats fora del perímetre han sigut negatius. Aquest animal és el primer cas positiu que no es detecta a Cerdanyola del Vallès. Els municipis inclosos en la zona de 0 a 6 quilòmetres dels casos inicials tenen prohibit l'accés al medi natural.
Aquestes dues granges ara tindran restriccions a l’exportació, que està restringida a la zona de 20 quilòmetres del focus. Amb tot, Ordeig ha assegurat que en l’àmbit comercial s’ha avançat des de l’esclat del brot fa tres setmanes i ara el 78% dels mercats en els quals Espanya exporta carn de porc ja accepten la regionalització, és a dir, comprar carn de porc de fora de la zona més propera al focus.
Ordeig ha reiterat que dilluns el Govern proposarà una bateria de mesures per millorar la bioseguretat dins i fora de les explotacions que afectarà el transport d’animals, entrades i sortides de les granges i “llocs on els animals poden menjar de les escombraries com el porta a porta”. També dilluns es preveu publicar l'auditoria dels experts encarregada per la Generalitat sobre l'origen del brot i el paper del laboratori IRTA-CReSA. Les autoritats i cossos de seguretat han obert una investigació després que el laboratori de referència europeu informés que el virus detectat és “molt similar” al que s'utilitza en “infeccions experimentals” en laboratoris.
El conseller també ha detallat que compareixerà de forma regular al Parlament per informar de les novetats de pesta porcina africana. “He demanat que la primera compareixença sigui com més aviat millor”, ha afirmat.