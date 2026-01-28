Malestar per la gestió del Porta a Porta

Els alcaldes de Vacarisses, Rellinars i Gallifa s'han reunit aquest dimarts amb el president i la gerent del Consorci de Residus del Vallès Occidental per traslladar-los el malestar compartit dels tres municipis en relació amb la gestió del servei de recollida de residus Porta a Porta, que presta l’empresa Juan y Juan.
Durant la trobada, els representants municipals han posat de manifest que els errors en el sistema de registre dels serveis fan que no es reflecteixi fidelment la contribució de les llars. Aquesta manca d’ajust en les dades té un impacte directe i negatiu sobre la ciutadania, ja que influeix en el càlcul de la taxa justa comarcal i pot generar greuges econòmics que no es corresponen amb l’ús real del servei.
Els tres ajuntaments han coincidit a assenyalar que aquesta situació és una preocupació comuna i que cal corregir-la per garantir un sistema més just, transparent i ajustat a la realitat.
Anàlisi de la situació
Arran d’aquesta reunió, el Consorci de Residus del Vallès Occidental s’ha compromès a parlar amb l’empresa Juan i Juan per analitzar la situació i exercir una pressió conjunta amb els tres ajuntaments afectats, amb l’objectiu de millorar la gestió del servei.
El Porta a Porta funciona a Vacarisses amb aquest sistema des del 24 de novembre de 2017. A Rellinars es va implantar aquesta recollida el 2021.