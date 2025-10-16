Milloraran la qualitat de l’aigua de la riera de Rubí

L’estació depuradora d’aigües residuals de Rubí ha acollit la firma d’un conveni entre administracions públiques i empreses per impulsar solucions per a la millora de la qualitat de l’aigua de la riera i reforçar-ne el valor ambiental, paisatgístic i social.
L’actuació s’articula en el marc d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la companyia farmacèutica AstraZeneca.
El projecte, impulsat per AstraZeneca en el marc del conveni signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), aposta per l’ús de solucions basades en la natura per complementar el tractament actual de la depuradora de Rubí i millorar la qualitat dels efluents abans del seu abocament a la riera. Aquesta actuació permetrà, a més, augmentar la disponibilitat d’aigua i garantir que, en el futur, la riera pugui aportar cabals de qualitat al riu Llobregat.
En els darrers anys, la depuradora de Rubí ha experimentat importants millores. A finals de 2023 es va posar en servei la seva ampliació, amb una inversió de 7,1 milions d’euros i una capacitat de tractar 27.000 m³ d’aigua al dia. A aquesta ampliació s’hi suma la incorporació de tecnologies avançades, com el sistema Anammox, que millora de manera notable la qualitat de l’aigua tractada.
La millora dels efluents de la depuradora de Rubí, situada a només 10 quilòmetres aigües amunt de la potabilitzadora de Sant Joan Despí, reduirà els costos dels processos de potabilització i contribuirà a garantir la qualitat de l’aigua de consum humà.
Col·laboració publicoprivada
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica Paneque, que ha visitat la depuradora de Rubí, ha destacat la importància d’aquest acord, posant en relleu que “la col·laboració publicoprivada, juntament amb la implicació de centres d’investigació de referència, ens permet avançar cap a l’autosuficiència hídrica”.
Paneque ha subratllat que “les actuacions del cicle de l’aigua han de buscar l’equilibri entre l’abastament, el sanejament i el medi, perquè la qualitat del recurs és igual d’important que la quantitat”. A més, ha afegit que “treballem per deixar de dependre de la pluviometria i que, en 5 anys, el 70% de la demanda provingui de nous recursos”.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, ha assenyalat que “el fet que s’implementin solucions tan innovadores i s’apliquin tècniques tan originals ens fa estar expectants pels seus resultats, alhora que donem una imatge diferent d’aquesta riera, ja que representarà una millora del paisatge”.