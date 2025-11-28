Sant Cugat posa en marxa dilluns un nou sistema de recollida de residus

Sant Cugat posarà en marxa dilluns vinent, 1 de desembre, el nou sistema de recollida de residus al centre mitjançant plataformes mòbils, una de les principals novetats del servei de neteja que s’està desplegant a la ciutat. El model substitueix els antics contenidors soterrats, actualment en procés d’eliminació, amb l’objectiu de “tenir més nets i endreçats els carrers”.
Cada vespre, de dilluns a dissabte, a partir de les 19 hores arribaran als punts assignats sis plataformes amb contenidors per a totes les fraccions. El veïnat podrà dipositar-hi les escombraries fins a les 23 hores, moment en què les plataformes es retiraran amb vehicle elèctric. Durant els primers dies de desembre, però, aquestes plataformes es mantindran fixes per facilitar l’adaptació, i informadors ambientals atendran els dubtes de la ciutadania.
Les plataformes se situaran en punts estratègics amb elevada activitat i mobilitat: dues a la plaça d’Octavià, una a la plaça de Sant Pere, una al carrer de Santiago Rusiñol i dues a la plaça de Barcelona. A més, incorporaran un espai per deixar-hi voluminosos els dijous i diumenges a partir de les 20 hores.
Porta a porta als comerços
Paral·lelament, Sant Cugat del Vallès també activarà la recollida porta a porta per als establiments comercials i de restauració. El servei s’implantarà en dues fases: al centre des de l’1 de desembre i, al febrer, als barris restants.