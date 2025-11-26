Comptes de 85 milions al Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat inicialment un pressupost per al 2026 que arriba als 85 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 19% respecte de l’any anterior. Els nous comptes, presentats aquest dimecres en sessió plenària pel president Xavier Garcés i el conseller de Governança, Rafa Güeto, han obtingut el suport del PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem i Tot per Terrassa; CAM-AMUNT s'ha abstingut i PP i VOX hi han votat en contra.
L’increment pressupostari es concentra en tres àmbits principals: un augment de 3,4 milions en serveis socials, un milió addicional per al Servei comarcal de Tractament de Residus i l’inici del procés de modernització de Mercavallès, que compta amb finançament europeu FEDER.
La meitat dels ingressos previstos provenen del finançament finalista de la Generalitat, un 29% de la gestió comarcal de residus i un 5% de subvencions europees i estatals. En la distribució de la despesa, un 54% es destina a polítiques socials, un 30% a transició ecològica, un 12% a impuls econòmic i un 5% a governança.
Entre les actuacions per a l’any 2026 destaquen el reforç de serveis vinculats a les persones, l’ampliació del projecte RECOOPEREM, les primeres fases de la modernització de Mercavallès i les intervencions al Riu Ripoll, amb un pressupost específic de 665.099 euros. També s’inclouen mesures de modernització interna.