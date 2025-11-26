Inversió de 748.000 euros per millorar els polígons de Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls invertirà 748.000 euros en la millora dels polígons industrials del municipi. Així ho ha anunciat aquest dimarts l’alcaldessa, Cesca Berenguer, durant la jornada empresarial “Ens coneixem?”, en què van participar també el regidor de Promoció Econòmica, Jesús Porres, i la presidenta de l’Associació d’Empresaris de Viladecavalls, Susana Soriano.
La inversió serà possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, que hi aporta 538.000 euros, mentre que l’Ajuntament finançarà els 209.000 euros restants. Les actuacions previstes inclouen la millora del sistema de reg, la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, la pavimentació de calçades, l’actualització del carril bici i intervencions en zones verdes.
D’altra banda, s'ha presentat el projecte de transformació del polígon de Can Mir, amb un cost global de 996.263,50 euros, que inclou aproximadament 800.000 euros en obres i 102.350 euros en gestió, que seran finançats exclusivament per la junta de propietari, ja que és un polígon que encara no ha estat recepcionat per part del consistori.
El projecte preveu actuacions com la instal·lació d’un sistema d’enllumenat programable amb punts autònoms orientats al sud, més eficients i econòmics que les connexions convencionals. La transformació es duu a terme conjuntament amb l’Associació d’Empresaris de Viladecavalls per garantir que el futur polígon respongui a les necessitats del teixit empresarial.