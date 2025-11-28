Rubí cedeix un local municipal per obrir una Oficina d’Afers Socials i Famílies

El ple municipal de novembre de Rubí, celebrat dijous, va aprovar la cessió gratuïta d’un local municipal perquè hi funcioni una Oficina d’Afers Socials i Famílies gestionada pel Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. La decisió, aprovada per unanimitat, es va formalitzar mitjançant la figura jurídica de la mutació demanial subjectiva. Segons el consistori, el nou espai permetrà que la ciutadania “pugui realitzar tràmits relatius a serveis de titularitat i competència de la Generalitat sense haver de desplaçar-se a altres municipis”.
Amb aquesta oficina, que se situarà al carrer de Pere Esmendia, cantonada amb el passeig de Francesc Macià, la ciutadania -en especial les persones grans o amb mobilitat reduïda- podran gestionar documents com els títols de família nombrosa o monoparental, el reconeixement del grau de discapacitat, les pensions no contributives o els tràmits de dependència. Segons dades d’altres municipis, aquests equipaments reben unes 12.000 visites anuals.
El ple també va donar llum verda a la segona fase d’implantació de la Valoració de Llocs de Treball (VLT), una iniciativa “clau per a la modernització de la gestió organitzativa i de persones”. Tots els grups hi van votar a favor, excepte Veïns per Rubí, que es va abstenir. La corporació preveu avançar en dues fases més el 2026 i el 2027. A més, es va modificar la Relació de Llocs de Treball per adaptar-la a noves necessitats organitzatives.
En l’àmbit de personal, el ple va delegar a la Diputació de Barcelona la selecció per crear una borsa supramunicipal de tècnics/es d’educació infantil, i va designar els representants municipals als consells escolars.
El ple també va aprovar el reglament d’ús de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que fixa les condicions d’ús i obre la porta a establir un preu públic. El text va rebre suport majoritari, amb abstencions del PP i VOX.
La sessió es va completar amb diverses mocions i declaracions institucionals, incloent-hi un minut de silenci per les últimes víctimes de violència masclista.