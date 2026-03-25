Comencen les obres de reparació del carrer Esports

Les obres de reparació del carrer Esports i del vial interior de l’Illa Esportiva van començar dilluns. Les pluges intenses de principis d’any van provocar l’esfondrament d’un tram de calçada la nit del dissabte 24 de gener. \r\n\r\nEls treballs, amb un cost de 289.974,32 euros (IVA inclòs), es preveu que estiguin finalitzats a mitjans de maig, abans de l’inici de la temporada de la piscina d’estiu. Segons el regidor d’Urbanisme, Jordi Piera Cano, “les obres permetran reconstruir els trams afectats del carrer Esports i del vial interior de l’Illa Esportiva, a més de reposar i protegir les infraestructures existents”. En concret, es farà la reparació i consolidació del subsol, la millora de la xarxa de sanejament, la desconnexió i posterior restitució de les xarxes d’aigua, la protecció de les línies elèctriques i el desviament provisional dels serveis durant l’execució de les obres.\r\n