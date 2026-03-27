L'Ajuntament de Rubí portarà el de Sant Cugat als tribunals per la reparació del pont de l’avinguda de Gaudí

El ple de l'Ajuntament de Rubí ha aprovat aquest dijous interposar un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per defensar la cotitularitat del pont que connecta l’avinguda de Gaudí amb la carretera C-1413a. La infraestructura es va tancar al trànsit el 13 de febrer de 2025 després de detectar problemes en els fonaments dels seus pilars, agreujats per les pluges dels mesos anteriors.
Segons el consistori rubinenc, quan va proposar a Sant Cugat executar obres d’emergència amb cost compartit a parts iguals, aquest va negar la seva titularitat i es va desentendre de la seva responsabilitat econòmica. L’Ajuntament de Rubí reclama ara via judicial que es reconegui la cotitularitat i es comparteixin les despeses, valorades en 1,5 milions d’euros.
L’origen del conflicte es remunta a l’abril de 2025, quan Rubí va comunicar a Sant Cugat i a l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix la seva intenció d’executar les obres amb caràcter immediat per garantir la seguretat del pont, que feia setmanes que estava tancat al trànsit.
Tot i això, Sant Cugat va presentar al·legacions i va iniciar un expedient d'investigació patrimonial per determinar la titularitat de la infraestructura. El ple del febrer de 2026 va concloure que l’Ajuntament veí no era titular del pont, rebutjant assumir part del cost de les reparacions.
Davant d’aquest escenari, els Serveis Jurídics municipals de Rubí han recomanat defensar els interessos de la ciutat a través de la via judicial, amb la presentació d’un recurs contenciós administratiu contra la decisió adoptada per Sant Cugat.