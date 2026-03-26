L’Ajuntament de Rubí intervé en un assentament de sensellar

L’Ajuntament de Rubí ha identificat quatre persones en situació de sensellarisme a la plaça de Pompeu Fabra. El consistori ha subratllat que treballa “per acompanyar-les i millorar la seva situació”. De fet, una de les persones ha estat reallotjada en un recurs temporal d’emergència habitacional i manté una bona vinculació amb els serveis socials municipals.
Pel que fa a les altres tres persones, l’Ajuntament continua treballant per establir vincles amb els serveis socials i sanitaris, amb l’objectiu de definir itineraris d’atenció adaptats a les seves necessitats. La complexitat dels casos requereix una intervenció especialitzada i coordinada amb diferents recursos. També s’ha afegit una educadora social especialitzada en sensellarisme que ajudarà a ajudar a aquestes persones de forma més efectiva.
Paral·lelament, s’ha procedit a la neteja de l’espai i l’acompanyament a la comunitat de propietaris en els tràmits per al possible tancament de la porxada, un espai de titularitat privada on s’ha localitzat l’assentament.
Acord amb Guspira
El gener d’enguany, l’Agrupament Escolta Guspira, que es troba en un local just al costat de la a plaça de Pompeu Fabra,va denunciar que s’havien vist obligats a traslladar les seves activitats exteriors a un altre espai. L’Ajuntament es va reunir aquest dimecres amb membres de l’entitat i es va acordar intensificar la presència policia i la neteja durant els caps de setmana, quan l’agrupament realitza la seva activitat amb nens i nenes.
Igualment, el cos de seguretat parlarà amb les persones sense sostre per millorar la convivència i que no es produeixin comportaments poc adequats davant dels infants.