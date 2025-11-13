Nova il·luminació i canvis al mobiliari a la plaça de Miguel Hernández de Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha completat la primera fase de les millores a la plaça de Miguel Hernández, amb l’objectiu de convertir aquest espai en un lloc més accessible, segur i confortable. Durant aquesta fase, la Brigada d’Obres municipal ha retirat tres bancs de formigó que estaven en mal estat, ha instal·lat una nova font i ha dut a terme tasques de pintura als jocs infantils. A més, s’han fet feines de reparació de la tanca metàl·lica del parc, així com de panots i peces de formigó del paviment que havien resultat malmesos.
Aquesta setmana es completa la primera fase amb la millora de la il·luminació de la plaça i del seu entorn. El servei de Manteniment d’instal·lacions està col·locant 11 nous punts de llum amb tecnologia LED de 50 W, una actuació que dona resposta a una demanda veïnal recollida en el marc del projecte “L’alcaldessa t’informa”.
El cost total de la instal·lació de la nova font i de la millora de la il·luminació és de 14.000 euros (IVA inclòs).
La segona fase dels treballs a la plaça de Miguel Hernández consistirà en el refaldat dels arbres que generen excés d’ombra. Aquesta intervenció s’inclou dins la campanya d’esporga d’enguany, actualment en marxa, i permetrà millorar la llum natural i la sensació d’amplitud de l’espai.
“Aquestes actuacions tenen per objectiu millorar aquest espai públic, responent a les necessitats i suggeriments del veïnat”, indiquen des de l’Ajuntament.