Sant Cugat reforça la protecció del Pi d’en Xandri

L’Ajuntament de Sant Cugat ha reforçat la conservació del Pi d’en Xandri, assegurant la seva seguretat i la preservació del valor patrimonial d’aquest arbre emblemàtic. Aquest dijous s'ha dut a terme una poda selectiva del brancatge sec i s'ha instal·lat un sistema de sustentació dinàmica (TreeSave 4t) que ajuda a reduir el risc de fractura de branques mantenint el moviment natural de l’arbre.\r\n\r\nAquestes actuacions formen part d’un pla integral que l’Ajuntament va encarregar al setembre a una empresa especialitzada. Fins ara, s’han realitzat diverses intervencions, com la instal·lació de cablejat dinàmic a la capçada, el sanejament de fractures segons el principi de poda natural, la poda selectiva per redistribuir la càrrega, la retirada de pinyes i la revisió de punts febles del brancatge. Al sòl i l’entorn immediat de l’arbre s’ha aportat triturat, s’ha protegit físicament la zona, s’ha instal·lat cartelleria informativa i s’ha inspeccionat la presència de fongs beneficiosos, així com aportacions d’aigua durant els mesos de dèficit hídric, permetent alhora l’evolució natural de les herbes adventícies. Altres mesures previstes en el pla són la reposició de la malla metàl·lica del tronc, l’ampliació i ajustament de la corona protectora i la substitució de puntals malmesos.\r\n\r\nA més, es duran a terme inspeccions periòdiques per garantir la seguretat i la conservació del Pi d’en Xandri, amb una coordinació entre Ajuntament i Generalitat.\r\n