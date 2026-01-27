Obres al carrer Pau Claris de Viladecavalls per millorar la recollida d’aigües

Aquesta setmana han començat les obres de renovació de l’asfalt al carrer Pau Claris, al tram comprès entre el carrer Nou i el carrer de Baix. Es farà un canvi de rasant a la calçada per tal de facilitar que l’aigua de la pluja circuli cap avall als embornals, en comptes d’entrar als garatges de les primeres cases del carrer Nou, com passa fins ara quan es produeixen episodis de precipitació. A més, es repararà tot l’asfalt de la zona, que està molt malmès, amb grans esquerdes.
L’actuació serveix per donar resposta a la problemàtica existent amb la recollida d’aigües pluvials en episodis de tempestes fortes, ja que els embornals existents se saturen i no absorbeixen l’aigua necessària. D’aquesta manera, l’aigua es redirigirà cap a altres embornals del carrer Pau Claris. A més, s’aprofitaran els treballs per rebaixar el nivell de l’asfalt per distanciar-lo de la vorera i evitar d’aquesta manera possibles inundacions.
Aquesta obra s’emmarca en un conjunt d’actuacions fetes els darrers mesos a Rubí per tal de preparar el municipi de cara als efectes cada vegada més intensos del canvi climàtic, amb episodis de pluges més fortes i continuades.
En aquest sentit, el passat mes de novembre es va actuar en la millora del clavegueram a l’avinguda arquitecte Gaudí i carrer Lluís Millet amb un nou col·lector d’aigües.