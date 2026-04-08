Obres de millora als talussos de la via del tren a Viladecavalls

Adif ha posat en marxa una nova fase de les obres de millora de la infraestructura ferroviària a Viladecavalls. L’objectiu principal és l’estabilització dels talussos que flanquegen les vies del tren per minimitzar el risc de despreniments de roques i terra.
Durant els darrers mesos, els operaris han centrat els esforços en el tram comprès entre les estacions de Can Corbera i Sant Miquel de Guanteres, per on transcorren els trens de les línies de Rodalies R4 i RL4 (tot i que no tots hi fan parada). En aquest punt, els talussos van en trinxera —a les parets dels costats de les vies— i Adif hi ha actuat col·locant una malla metàl·lica per evitar que qualsevol element caigui sobre el balast o les vies, garantint així un pas segur per als combois.
Des d’aquesta setmana, el focus dels treballs s’ha desplaçat. L’actuació continua ara des de l’estació de Can Corbera en sentit nord-oest, en direcció a Olesa de Montserrat, cobrint tot el traçat fins a arribar al límit del terme municipal de Viladecavalls. En aquest sector, l’actuació consisteix en la mateixa col·locació de la malla de coco. Els treballs es fan en horari nocturn per tal de no afectar el trànsit ferroviari habitual.
Segons destaca l’Ajuntament de Viladecavalls, a banda d’incrementar la seguretat pels usuaris i maquinistes, l’actuació també millorarà els talls en el servei quan es detecta la presència d’algun element caigut a la via.