El músic i director vallesà Jordi Savall, Premi Ernst von Siemens de Música

El Vallès està d'enhorabona gràcies a una de les figures més prolífiques que acull la comarca. Jordi Savall, músic i director referent internacional en el camp de la música antiga, ha rebut aquest dissabte el Premi Ernst von Siemens de Música 2026. Aquest guardó, dels més prestigiosos en el sector, és considerat el Nobel de Música i és la primera vegada que un català l'aconsegueix.
Segons la Fundació Centre Internacional de Música Antiga (CIMA), de la qual Savall n'és un dels fundadors, "el jurat ha reconegut una vidad edicada a la interpretació, la recerca i la difusió de la música històrica, aixó com el seu compromís constant amb la formació, el diàleg intercultural i els valors humanístes". El seu paper com a músic, però també com a director, pedagog i garant de la recuperació i preservació del patrimoni musical europeu han estat factors clau pels quals la Fundació Ernst von Siemens l'atorgués el premi.
A l'acte d'entrega, celebrat al Prinzregententheater de Múnic, Alemnaya, la Capella Reial de Catalunya i Hispèrion XXI, totes dues ensembles fundades, entre d'altres, per Jordi Savall, van efectuar un concert especial en honor al músic vallesà, el qual va prendre el paper de director. En el moment de l'entrega del premi, el públic el va ovacionar.