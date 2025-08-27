Primers treballs per conservar el Pi d’en Xandri

Un equip d’arboricultors, especialitzats en avaluació de risc en arbrat, han començat una sèrie d’actuacions per garantir la salut i la conservació del Pi d’en Xandri, que és el símbol de Sant Cugat.
Per seguretat, mentre durin les tasques l’arbre estarà perimetrat amb una tanca. Segons ha explicat l’Ajuntament, un cop s’hagi acabat l’avaluació, es farà una poda per equilibrar el pes de la capçada. També està previst el reajustament dels tutors i tensors que subjecten l’arbre. En últim lloc es delimitarà una zona de pas restringit al voltant.
L’alcalde, Josep Maria Vallès, i el tinent d’alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, van visitar ahir les diferents actuacions que s’hi estan fent.
La caiguda d’una de les tres branques principals, el 18 d’agost, ha fet que s’activessin mesures per protegir el Pi d’en Xandri. És una de les que sobresortia i donava la forma icònica, qualificat d’Arbre monumental el març passat per la Generalitat, un fet que en blindava la protecció i en reafirmava el valor científic, patrimonial i històric. Es tracta d’un dels pins més vells de Catalunya i es calcula que va néixer fa més de 250 anys. Amb 23 metres d’alçària, un tronc de 3,2 metres de diàmetre i la peculiar forma de para-sol, el Pi d’en Xandri s’ha convertit en un símbol.