El Pi d’en Xandri de Sant Cugat ja té un bessó digital

Sant Cugat ha tancar avui els actes de commemoració dels 250 anys del Pi d’en Xandri, un dels símbols del municipi. L’Ajuntament ha celebrat la cloenda amb una jornada farcida d’actes, des de la descoberta de la placa que reconeix el pi com a Arbre Monumental de Catalunya fins a la presentació del seu bessó digital, passant per la plantació del Xandrinet, el seu relleu generacional al jardí del Monestir.
L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha explicat que “hem creat un bessó digital del Pi d’en Xandri com a prova pilot per fer-ne un de tota la ciutat”. Es tracta una rèplica virtual d’un element real connectada a dades en temps real, que permet entendre’n millor el comportament i anticipar possibles riscos o actuacions.
De fet, el tinent d’alcalde de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha avançat que en les pròximes setmanes es farà “una presentació més detallada del projecte del bessó digital del Pi d’en Xandri i del projecte similar que pretenem fer en l’àmbit de tota la ciutat”.
El programa ha acabat a la tarda al jardí de darrere del Monestir, on es va plantar el Xandrinet, un pi pinyoner com a símbol de futur i continuïtat del nostre arbre més emblemàtic. El Xandrinet es plantarà al costat del roure del municipi agermanat de La Haba. D’aquesta manera es vol crear el Jardí dels Arbres Agermanats, on en el futur també hi haurà arbres d’Alba i de la daira d’Àrgub, agermanades també amb Sant Cugat.