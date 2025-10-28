, el projecte de dinamització del comerç local i dels professionals de Terrassa, creat l’ ConnecTerrassa any 2012 i integrat al Diari de Terrassa des del 2022, fa un pas endavant i es renova completament. Sota el lema “Comerç proper, professionals experts. Publicitat de qualitat i màrqueting personalitzat”, connecTerrassa es posiciona com l’eina clau per oferir visibilitat i sinergies al teixit empresarial de la ciutat.
Aquesta renovació arriba amb un
canvi d'imatge que inclou un nou logotip i . La nova web ofereix una una plataforma web totalment redissenyada experiència d'usuari millorada, convertint-se en el punt de trobada digital del comerç i els serveis de Terrassa. A través de la pàgina d'inici, els ciutadans poden explorar la ciutat i descobrir “les propostes més destacades del moment” en categories tan diverses com: Botigues i mercats, Menjar i beure, Mobilitat i cotxe, Oci i cultura, i molt més.
Tot això gràcies al nostre directori oficial de negocis locals de Terrassa, on pots connectar amb la cultura i oci de la ciutat i l'activitat més destacada del comerç i els professionals de Terrassa. A banda, a la web de connecTerrassa pots accedir a les últimes
notícies d'interès per a la comunitat, a l' agenda de la ciutat per conèixer els pròxims esdeveniments, i a seccions de sortejos i promocions.
Una comunitat forta
Des dels seus inicis, connecTerrassa ha centrat els seus esforços en la
presència digital (web, butlletins i xarxes socials, on ja compta amb uns 8.400 seguidors a Instagram), sent la prioritat la creació de xarxa i la difusió de campanyes de promoció per impulsar els negocis locals. Ara, amb l'estructura i el suport editorial del Diari de Terrassa, el projecte aconsegueix una major difusió i més oportunitats per a les empreses col·laboradores.
El principal objectiu de connecTerrassa és
dotar de visibilitat els negocis locals. Per això, el directori d’empreses que inclou tots els negocis de la ciutat permet ara a qualsevol establiment o professional omplir de manera gratuïta la seva fitxa d'empresa, oferint una presència bàsica per començar a formar part de la comunitat.
Per a aquelles empreses que busquen un impuls més gran, connecTerrassa ha dissenyat tres Plans de Publicitat (Bàsic, Pro i Premium) adaptats a diferents necessitats de màrqueting i comunicació. Tots ells inclouen avantatges exclusius com:
Fitxa enriquida: Més informació, fotos, logo, enllaç i una descripció, millorant l'atractiu del perfil empresarial.
Subscripció digital al Diari de Terrassa.
Publicació de continguts: Difusió de notícies, productes o serveis de l'empresa a connecTerrassa, amb replicació a Instagram Stories.
Altres beneficis: En els plans superiors, s'inclouen mencions mensuals als butlletins de connecTerrassa, espais publicitaris i banners rotatius al Diari de Terrassa, reportatges exclusius i invitacions especials.
Ja hi ha clients que gaudeixen de la seva fitxa amb el distintiu de verificat, que certifica la seva col·laboració activa en la dinamització de la ciutat.
Com sumar-se a la comunitat connecTerrassa?
Les empreses interessades a omplir la seva fitxa bàsica o a subscriure's a qualsevol dels tres plans publicitaris disponibles, ho tenen molt fàcil. Simplement han de fer clic a "Afegeix la Meva Empresa", situat a la part superior dreta de la nova pàgina d’inici de connecTerrassa. Aquesta renovació és una invitació oberta a totes les empreses i professionals de Terrassa a formar part activa del projecte que connecta la comunitat de comerços locals de la ciutat.
Uneix-te a connecTerrassa i multiplica la visibilitat del teu negoci!
Nova pàgina web de connecTerrassa