ConnecTerrassa es renova: el directori d'empreses de Terrassa estrena nova web i serveis

Més de deu anys dinamitzant el comerç local i la xarxa empresarial, ara amb més força que mai. El projecte integrat al Diari de Terrassa presenta una nova etapa amb una plataforma digital renovada, un logo modernitzat i tres plans publicitaris pensats per acompanyar cada negoci en el seu creixement

  • Nova pàgina web de connecTerrassa

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 13:00

ConnecTerrassa, el projecte de dinamització del comerç local i dels professionals de Terrassa, creat l’any 2012 i integrat al Diari de Terrassa des del 2022, fa un pas endavant i es renova completament. Sota el lema “Comerç proper, professionals experts. Publicitat de qualitat i màrqueting personalitzat”, connecTerrassa es posiciona com l’eina clau per oferir visibilitat i sinergies al teixit empresarial de la ciutat.

Aquesta renovació arriba amb un canvi d'imatge que inclou un nou logotip i una plataforma web totalment redissenyada. La nova web ofereix una experiència d'usuari millorada, convertint-se en el punt de trobada digital del comerç i els serveis de Terrassa. A través de la pàgina d'inici, els ciutadans poden explorar la ciutat i descobrir “les propostes més destacades del moment” en categories tan diverses com: Botigues i mercats, Menjar i beure, Mobilitat i cotxe, Oci i cultura, i molt més.

Tot això gràcies al nostre directori oficial de negocis locals de Terrassa, on pots connectar amb la cultura i oci de la ciutat i l'activitat més destacada del comerç i els professionals de Terrassa. A banda, a la web de connecTerrassa pots accedir a les últimes notícies d'interès per a la comunitat, a l'agenda de la ciutat per conèixer els pròxims esdeveniments, i a seccions de sortejos i promocions.

 

  • Nou logo connecTerrassa

Una comunitat forta

Des dels seus inicis, connecTerrassa ha centrat els seus esforços en la presència digital (web, butlletins i xarxes socials, on ja compta amb uns 8.400 seguidors a Instagram), sent la prioritat la creació de xarxa i la difusió de campanyes de promoció per impulsar els negocis locals. Ara, amb l'estructura i el suport editorial del Diari de Terrassa, el projecte aconsegueix una major difusió i més oportunitats per a les empreses col·laboradores.

El principal objectiu de connecTerrassa és dotar de visibilitat els negocis locals. Per això, el directori d’empreses que inclou tots els negocis de la ciutat permet ara a qualsevol establiment o professional omplir de manera gratuïta la seva fitxa d'empresa, oferint una presència bàsica per començar a formar part de la comunitat.

Per a aquelles empreses que busquen un impuls més gran, connecTerrassa ha dissenyat tres Plans de Publicitat (Bàsic, Pro i Premium) adaptats a diferents necessitats de màrqueting i comunicació. Tots ells inclouen avantatges exclusius com:

  • Fitxa enriquida: Més informació, fotos, logo, enllaç i una descripció, millorant l'atractiu del perfil empresarial.
  • Subscripció digital al Diari de Terrassa.
  • Publicació de continguts: Difusió de notícies, productes o serveis de l'empresa a connecTerrassa, amb replicació a Instagram Stories.
  • Altres beneficis: En els plans superiors, s'inclouen mencions mensuals als butlletins de connecTerrassa, espais publicitaris i banners rotatius al Diari de Terrassa, reportatges exclusius i invitacions especials. 

Ja hi ha clients que gaudeixen de la seva fitxa amb el distintiu de verificat, que certifica la seva col·laboració activa en la dinamització de la ciutat.

Com sumar-se a la comunitat connecTerrassa?

Les empreses interessades a omplir la seva fitxa bàsica o a subscriure's a qualsevol dels tres plans publicitaris disponibles, ho tenen molt fàcil. Simplement han de fer clic a "Afegeix la Meva Empresa", situat a la part superior dreta de la nova pàgina d’inici de connecTerrassa. Aquesta renovació és una invitació oberta a totes les empreses i professionals de Terrassa a formar part activa del projecte que connecta la comunitat de comerços locals de la ciutat.

Uneix-te a connecTerrassa i multiplica la visibilitat del teu negoci!

 

  • Nova pàgina web de connecTerrassa

 

