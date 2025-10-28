Alerta de prova als mòbils dilluns a les 10 hores: afectarà Terrassa i tot el Vallès

El proper dilluns, 3 de novembre, a les 10 del matí, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a la vegueria de Barcelona —incloses les comarques del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme— rebran una alerta de prova del sistema d’avisos de Protecció Civil de la Generalitat.
El missatge que apareixerà a la pantalla dels dispositius serà el següent:
“PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te”.
L’avís s’enviarà en català, castellà i anglès, i anirà acompanyat d’un so estrident diferent del de les trucades o notificacions habituals.
Protecció Civil recorda que no cal trucar al 112 ni fer cap altra acció: només llegir el missatge i prémer la tecla que aparegui a la pantalla per silenciar-lo. Les persones que no vulguin rebre la prova poden posar el mòbil en mode avió o apagar-lo, tot i que alguns models poden reproduir igualment l’avís.
Aquesta és una nova prova del sistema d’alertes massives que permet enviar instruccions a la ciutadania en situacions d’emergència real, com accidents químics, inundacions o confinaments preventius.
Segons la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, aquestes proves “ajuden a difondre l’eina entre la ciutadania i a comprovar que tot funciona correctament, per garantir que el sistema sigui efectiu i eficient el dia que calgui utilitzar-lo en una emergència real”.
Per la seva banda, la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, ha remarcat que “amb aquesta prova, continuem avançant en la construcció d’un sistema de protecció civil més robust, modern i pròxim, que posa la seguretat de les persones al centre”.
Com en altres proves, la Generalitat activarà una enquesta en línia perquè la ciutadania pugui informar si ha rebut correctament l’alerta i en quin idioma. L’enquesta és anònima i servirà per millorar el funcionament del sistema en futures actuacions.