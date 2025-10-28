Els animals de companyia podran accedir al cementiri i participar en cerimònies a l’Espai Jardí

Per primer cop, els animals de companyia podran accedir al cementiri de Terrassa, sempre que vagin lligats i es respecti el caràcter de recolliment del recinte. Les famílies dels difunts també podran portar-los quan la cerimònia tingui lloc a l'Espai Jardí, una mesura que vol reconèixer el paper que tenen els animals en el si de les famílies i facilitar la convivència en moments sensibles.
Aquesta mesura s’emmarca en un conjunt de millores que inclouen la creació de nous columbaris familiars i la implementació de la tecnologia EcoCendres, una solució pionera per al tractament sostenible de les cendres funeràries que redueix l’impacte ambiental de les cremacions i consolida la ciutat com a referent en gestió funerària responsable.
Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament de Terrassa, a través de l’empresa municipal Funerària de Terrassa, ha presentat aquest dimarts les principals novetats i el dispositiu especial amb motiu de la Diada de Tots Sants. Com és tradició, el cementiri municipal ha acollit un recorregut institucional per posar en valor els serveis funeraris municipals, un equipament de referència del qual no totes les ciutats disposen.
La tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert i regidora del Cementiri i Serveis Funeraris, Laura Rivas, ha encapçalat la visita al complex funerari, on s’ha fet l’encesa del peveter del monument a les víctimes de la riuada del 1962 i una ofrena floral als difunts del darrer any al Temple Multiconfessional. Durant l’acte, Rivas ha destacat les noves actuacions destinades a fer del cementiri "un espai de trobada amb el record més inclusiu, respectuós i adaptat a la realitat dels ciutadans i ciutadanes, posant sempre al centre les emocions, la memòria i la dignitat de les persones".
Nous columbaris familiars i tecnologia EcoCendres
Una de les principals novetats d’aquest 2025 és la instal·lació dels nous columbaris familiars, pensats perquè les famílies puguin dipositar conjuntament les cendres dels seus éssers estimats. Cada columbari pot acollir fins a tres membres d’una mateixa família, i ja n’hi ha tres en funcionament. Segons Rivas, es tracta d’un espai “acollidor i simbòlic”, que fomenta la memòria compartida i el sentiment de continuïtat en un entorn íntim i cuidat.
En la línia del compromís amb la sostenibilitat, el crematori municipal ha incorporat la nova tecnologia EcoCendres, que redueix l’impacte ambiental del procés de cremació gràcies a un filtratge més eficient i un tractament més ecològic de les cendres. Terrassa es converteix així en una de les ciutats pioneres a Catalunya en aplicar aquest sistema, juntament amb Barcelona i municipis del Maresme.
Projectes de futur i obertura als animals de companyia
El projecte del crematori per a animals de companyia continua avançant: ja està adjudicat i compta amb el projecte guanyador, que es publicarà al portal de Transparència de l’Ajuntament en els propers dies. L’equipament es construirà en un solar independent, amb accés propi, i es preveu que entri en funcionament cap al 2027.
A més, a partir d’ara, es permetrà l’accés dels animals de companyia al cementiri, sempre que vagin lligats i es respecti el caràcter de recolliment del lloc. Les famílies també podran portar-los a les cerimònies que tinguin lloc a l’Espai Jardí. Aquesta mesura reconeix el paper emocional dels animals dins de les famílies i busca humanitzar encara més aquest espai.
Dispositiu especial de Tots Sants
Amb motiu de la festivitat, el consistori ha preparat un dispositiu especial de mobilitat i serveis per facilitar l’accés al cementiri, que rep una gran afluència de visitants al voltant de l’1 de novembre.
S’ampliarà l’espai d’aparcament de vehicles, i s’obriran nous accessos a les zones Est, Bosc i Camí dels Monjos per millorar la circulació. L’autobús gratuït funcionarà de 9 a 18 hores entre l’Estació del Nord i el cementiri, seguint el recorregut de la Línia 1, i s’oferirà també un servei de recollida a domicili per a persones amb mobilitat reduïda, prèvia reserva al telèfon gratuït 900 268 268.
Els dies 30, 31 d’octubre i 1 de novembre, hi haurà un vehicle adaptat dins del recinte per ajudar els visitants amb dificultats de desplaçament, i s’instal·len sis parades de flors i complements a la zona d’accés al cementiri. Paral·lelament, es reforçaran la neteja, la seguretat i l’atenció al públic, que serà ininterrompuda de 9 a 18 hores fins al 2 de novembre.
Activitats commemoratives i culturals
El dia 1 de novembre, el Temple Multiconfessional acollirà diverses activitats: a les 11 hores tindrà lloc un taller d’art teràpia per a la gestió d’emocions a través de la ceràmica, i a les 11.30 hores, la Comunitat Bahá’í oferirà un acte d’oració per al procés espiritual de les ànimes. A les 12.30 hores se celebrarà la missa eucarística de pregària pels difunts, i durant el matí hi haurà ambientació musical en directe per acompanyar les visites.
Finalment, el cementiri continua fent tasques de manteniment i conservació, com la restauració de parets i elements històrics, garantint-ne la preservació patrimonial i la dignitat dels espais.
Amb totes aquestes actuacions, Terrassa consolida un model de serveis funeraris municipals sostenibles, moderns i inclusius, que posen les persones i la memòria col·lectiva al centre.