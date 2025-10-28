Premi a una mirada sobre la guerra al Líban

El Festival Internacional de Fotografia de Rubí La Nuu va tancar dissabte passat la seva onzena edició a l’Ateneu Municipal amb la celebració de la Nit SCREEN. Durant la vetllada, es van presentar els deu treballs fotogràfics en format audiovisual que han quedat finalistes a la secció SCREEN i es va lliurar el premi del certamen a la fotògrafa libanesa Laura Menassa.
El jurat del concurs, format pel guionista i cineasta Jo Sol, la curadora Natasha Christia i la fotògrafa i editora Emilie Hallard, va reconèixer l’obra “What unfolds between us”, un projecte profundament personal i poètic que explora com la guerra al Líban travessa la quotidianitat i es filtra en la memòria, la intimitat i la manera d’existir. A través d’imatges que oscil·len entre la fragilitat i la resistència, Menassa construeix un relat visual sobre la persistència humana davant la destrucció.
“A finals del 2023, amb l’escalada a la regió, vaig començar a portar la càmera a sobre cada dia, com si sempre estigués preparada per presenciar alguna cosa. Amb el pas del temps, la situació al Líban va empitjorar: dels bombardejos al Sud a la guerra psicològica sobre Beirut amb esclats sònics i drons, fins a les invasions terrestres i el setge diari”, va indicar la fotògrafa, que va afegir: “El que havia començat com una observació distant es va convertir, de sobte, en una nova realitat, arrossegant-me dins dels esdeveniments i de les experiències compartides mentre tot al nostre voltant canviava”.