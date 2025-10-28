Comarca

Viladecavalls tindrà un Mercat de Nadal a Can Trias

Al nucli urbà se celebrarà un acte nou d’encesa de llums “amb sorpreses”

  • Parades d’un mercat a Viladecavalls

ARA A PORTADA

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 18:23

L’Ajuntament de Viladecavalls i l’Associació de Veïns de Can Trias s’han posat d’acord en l’organització del Mercat de Nadal. L’objectiu és que esdevingui un punt de referència municipal i sigui més ampli, dinàmic i participatiu, segons ha explicat el consistori. 

Aquest Mercat de Nadal se celebrarà el 14 de desembre a la plaça del Roc Blanc i el carrer de la Indústria i comptarà amb parades d’artesania i productes locals i activitats familiars. L’Ajuntament hi aportarà els recursos materials i humans (Policia Local i Protecció civil) i suport logístic com a col·laborador. 

Aquesta és una de les novetats en la programació dels actes de Nadal a Viladecavalls. L’Ajuntament pretén “arribar al màxim de ciutadania, impulsar el comerç i potenciar els millors atributs del municipi”. En aquest sentit, pel que fa al nucli urbà, se celebrarà un acte nou d’encesa de llums “amb moltes sorpreses”.

A més, un any més, també arribarà la patge Martina, acompanyada d’espectacles per als més petits.

Notícies recomenades