Viladecavalls tindrà un Mercat de Nadal a Can Trias

L’Ajuntament de Viladecavalls i l’Associació de Veïns de Can Trias s’han posat d’acord en l’organització del Mercat de Nadal. L’objectiu és que esdevingui un punt de referència municipal i sigui més ampli, dinàmic i participatiu, segons ha explicat el consistori. \r\n\r\nAquest Mercat de Nadal se celebrarà el 14 de desembre a la plaça del Roc Blanc i el carrer de la Indústria i comptarà amb parades d’artesania i productes locals i activitats familiars. L’Ajuntament hi aportarà els recursos materials i humans (Policia Local i Protecció civil) i suport logístic com a col·laborador. \r\n\r\nAquesta és una de les novetats en la programació dels actes de Nadal a Viladecavalls. L’Ajuntament pretén “arribar al màxim de ciutadania, impulsar el comerç i potenciar els millors atributs del municipi”. En aquest sentit, pel que fa al nucli urbà, se celebrarà un acte nou d’encesa de llums “amb moltes sorpreses”.\r\n\r\nA més, un any més, també arribarà la patge Martina, acompanyada d’espectacles per als més petits.\r\n