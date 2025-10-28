Denuncien una nova agressió a treballadors de l'Hospital de Terrassa

El Comitè d’Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha denunciat i condemnat amb fermesa una nova agressió física patida aquest dilluns per dos professionals del col·lectiu d’administratius i administratives sanitaris de l’Hospital de Terrassa. La representació sindical ha traslladat el seu suport a les víctimes i s’ha posat a la seva disposició per oferir-los l’ajuda necessària.
En un comunicat, el Comitè lamenta que “les agressions al personal sanitari segueixin fora de control” i es pregunta “què ha de passar perquè les administracions adoptin mesures contundents” per erradicar aquesta xacra, que afegeix “encara més tensió a la tasca” dels treballadors del sistema públic de salut.
Davant aquesta situació, el Comitè ha convocat una concentració de rebuig aquest dijous, 30 d’octubre, a les 12 del migdia, davant de tots els centres de treball del CST. L’objectiu és visibilitzar el malestar creixent entre els professionals i exigir més protecció i mesures preventives davant les agressions, tant físiques com verbals, que pateixen en el desenvolupament de la seva feina.
Per la seva banda, la direcció del centre ha informat que, arran de l’incident, es van activar de manera immediata els protocols establerts per aquests casos. El CST ha expressat també el seu suport total als treballadors afectats i ha anunciat que recolzarà la mobilització prevista per dijous.