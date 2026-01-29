Prop de 80 queixes per problemes amb la llum a Vacarisses

En només una setmana, l’Ajuntament de Vacarisses ha rebut prop de 80 queixes de persones que tenen problemes amb el subministrament elèctric al municipi.
De fet, el Diari de Terrassa va publicar dimarts passat que les urbanitzacions de Vacarisses situades a l’extraradi —com Can Serra Estació, El Ventaiol, Torreblanca o Els Caus— denuncien des de fa temps un problema amb la xarxa elèctrica que afecta el dia a dia de moltes llars. “Aquí a Vacarisses, estem a la penombra”, resumeix Aleix Berenguer, veí instal·lat al municipi des de fa uns tres mesos, i que assegura que va descobrir la situació un cop ja hi vivia.
Ara, el consistori ha anunciat que està treballant de manera activa i coordinada en tres línies d’actuació per fer front a la problemàtica del subministrament elèctric al municipi.
L’Ajuntament ha confirmat que diversos habitatges fa temps que no reben la potència contractada amb Endesa, fet que impedeix el funcionament normal d’electrodomèstics, sistemes de calefacció i altres serveis essencials, amb una afectació directa a la qualitat de vida de les famílies. Des de l’Ajuntament, ja ha endegat una iniciativa per registrar totes les llars amb aquesta problemàtica.
Difícil interlocució amb Endesa
Per tot plegat, fa temps que s’està intentant contactar directament amb l’empresa distribuïdora d’electricitat, però s’ha palesat la dificultat d’establir una interlocució efectiva amb responsables amb capacitat real de decisió.
Paral·lelament, l’Ajuntament va destacar que compta amb el suport de l’àrea de Consum de la Diputació de Barcelona per exercir pressió conjunta.
Així mateix, el grup parlamentari d’ERC va presentar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya en la mateixa línia. El text insta el Govern de la Generalitat a crear de manera immediata un espai de treball conjunt entre el Departament de Territori, l’Ajuntament de Vacarisses i Endesa, amb l’objectiu d’adoptar mesures urgents que garanteixin un subministrament elèctric adequat i estable, d’acord amb la potència necessària.
La resolució demana l’establiment de canals de comunicació “clars, estables i efectius” amb els responsables competents, per assegurar els drets dels veïns de Vacarisses a disposar d’un servei essencial en condicions òptimes.
L’Ajuntament de Vacarisses afirma que continuarà fent seguiment actiu d’aquestes tres línies de treball, per aconseguir una solució definitiva a una problemàtica que no pot continuar allargant-se en el temps.