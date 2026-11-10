Adjudiquen la coberta de la pista de Can Serra

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar dilluns passat l’adjudicació de dos contractes d’obres. D’una banda, els treballs d’arranjament de l’asfalt de diversos carrers del municipi, un total de 14 actuacions que compten amb un finançament de 300.000 euros procedents d’una subvenció directa de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu intervenir en diferents nuclis habitats, amb l’objectiu de millorar l’estat dels vials i les condicions de circulació.\r\n\r\nD’altra banda, es van adjudicar les obres de construcció d’una coberta a la pista esportiva de Can Serra per millorar-ne la comoditat i les seves possibilitats d’ús. El projecte també contempla la instal·lació de plaques fotovoltaiques de 120 kW, que contribuiran a subministrar energia a diferents equipaments municipals i a la Comunitat Energètica de Vacarisses.\r\n\r\nFinalment, la Junta de Govern va aprovar iniciar el procediment de licitació per a la compra d’un vehicle grua per a la brigada municipal. Aquesta adquisició permetrà dotar el servei de més recursos per fer les tasques de manteniment.\r\n