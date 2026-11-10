Policia durant les 24 hores per Sant Martí

La Policia Local de Viladecavalls reforçarà els dispositius de seguretat i vigilància durant la Festa Major de Sant Martí, que se celebrarà del divendres 13 al diumenge 15 de novembre. Els agents mantindran la vigilància durant les 24 hores del dia amb l’objectiu de prevenir incidents, evitar molèsties al veïnat i garantir el bon desenvolupament de les activitats festives.
El dispositiu preveu establir controls en diversos punts del municipi. A més, la Policia Local vetllarà pel compliment de les mesures municipals per regular el consum de begudes alcohòliques a la via pública i podrà intervenir-les i sancionar les conductes que incompleixin la normativa.
Prohibit consumir alcohol
En aquest sentit, l’Ajuntament ha publicat un ban d’alcaldia amb mesures preventives per afavorir la convivència durant els dies de celebració. El document prohibeix el consum, la venda i la distribució de begudes alcohòliques als espais públics no autoritzats des de les 18.45 hores del divendres 13 fins a les 20 hores del diumenge 15 de novembre.
La restricció també afecta la tinença de begudes alcohòliques, independentment del tipus d’envàs, quan hi hagi indicis que estan destinades al consum o a la distribució a la via pública. La prohibició, però, no s’aplicarà als espais habilitats expressament per l’Ajuntament ni a les terrasses i els establiments autoritzats.