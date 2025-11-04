Renoven els “skateparks” de Sant Cugat

Els amants de monopatins, patinets i altres vehicles de dues rodes de Sant Cugat estan d’enhorabona. L’Ajuntament ha començat les obres d’ampliació del parc de “skate” de la Floresta i a mitjan novembre iniciarà la remodelació de l’“skatepark” de la Pollancreda i l’ampliació del de Mira-sol.
Es tracta de tres projectes sorgits de Pressupostos Participatius que, tal com defensa el consistori, “reforcen l’aposta per un model plural esportiu i d’oci”. Concretament, durant el que queda del 2025 està previst iniciar les obres d’una dotzena de projectes, mentre que dels projectes restants, n’hi ha una trentena ja aprovats o en fase de licitació.
Durant una visita a les obres de l’“skatepark” de la Floresta, el regidor de Participació, Francesc Duch, va destacar el compromís amb els projectes sorgits de processos participatius. “Avui dia, estem a un nivell d’execució del 76% dels projectes escollits fins ara en Pressupostos Participatius. Això inclou tant els projectes executats com els que ja tenim a punt per poder executar, i dona resposta al compromís d’acabar tots els projectes pendents entre aquest any i el 2026 i de poder fer també els que surtin escollits ara com a màxim el 2027”, va dir.
A banda dels “skateparks”, es preveu iniciar abans d’acabar el 2025 la instal·lació de pèrgoles a la plaça Doctor Pila, la millora de l’enllumenat al parc de les Dones i la pacificació dels carrers de l’entorn de l’Escola Joan Maragall.