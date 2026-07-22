Sant Cugat obre una nova via de cooperació amb la Xina

Sant Cugat ha obert a Changzhou una nova via de cooperació empresarial, universitària i tecnològica amb la Xina. L’Ajuntament ha fet un balanç positiu de la missió institucional i empresarial a aquesta ciutat xinesa situada a prop de Shanghai, amb l’objectiu d’obrir noves oportunitats.
Durant l’estada, la delegació santcugatenca ha conegut de primera mà un dels entorns empresarials i industrials més dinàmics de la Xina, ha establert contactes amb institucions, universitats i empreses capdavanteres i ha posat en funcionament el nou Conveni Marc de Col·laboració entre Ciutats per a la Promoció Econòmica i la Innovació.
L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha destacat que “volem que aquesta relació es tradueixi en acords reals d’inversió, col·laboració empresarial, cooperació universitària i atracció de talent per a la nostra ciutat”. En la mateixa línia, el regidor d’Empresa, Innovació i Internacionalització, Albert Salarich, ha remarcat que la internacionalització és una eina de promoció econòmica al servei de la ciutat. Segons Salarich, els contactes oberts poden ajudar les empreses santcugatenques a exportar, captar inversions, trobar socis, col·laborar amb universitats i participar en projectes internacionals. “Cada empresa que creix, cada projecte que s’implanta i cada nova col·laboració que es genera pot traduir-se en ocupació de qualitat, innovació i més recursos per a la ciutat”, ha defensat.