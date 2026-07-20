Rubí vol transformar el barri de les Torres

L’Ajuntament de Rubí va registrar divendres passat la candidatura del Programa d’intervenció integral del barri de les Torres a la segona convocatòria del Pla de barris i viles de la Generalitat. Sota el lema “Transformem les Torres”, la ciutat fa un pas endavant per la millora integral del barri mitjançant 42 actuacions amb una inversió prevista de 22,5 milions d’euros, que s’executaran durant els pròxims cinc anys.
El projecte s’estructura sobre tres grans eixos: transformació urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària. Entre les actuacions previstes en l’àmbit de la transformació urbana destaquen la remodelació de places i carrers per fer-los més accessibles, segurs i confortables, la rehabilitació d’habitatges i actuacions per millorar-ne l’eficiència energètica. En l’eix de transició ecològica, el programa preveu ampliar i connectar els espais verds del barri, impulsar mesures d’adaptació al canvi climàtic, incorporar sistemes de drenatge sostenible i fomentar iniciatives d’economia circular. Pel que fa a l’acció sociocomunitària, s’inclouen programes per reforçar la convivència i la cohesió social, promoure la igualtat d’oportunitats, impulsar accions educatives, culturals i de salut comunitària, i afavorir la inserció laboral i la dinamització econòmica del barri.
L’alcaldessa, Ana María Martínez, ha destacat: “Hem definit un projecte ambiciós, realista i treballat des del coneixement del barri i de les seves necessitats”.