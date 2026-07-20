Identifiquen 32 noves espècies de briòfits al parc natural de Sant Llorenç

Un estudi ha identificat 122 espècies de briòfits al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, de les quals 32 són noves. L’informe, elaborat per Elena Ruiz amb la col·laboració de Montserrat Brugués, docents de Botànica de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i expertes en briòfits, ha permès inventariar la diversitat de molses i hepàtiques presents en diferents formacions boscoses i identificar espècies d’especial interès per a la conservació.
El treball es va desenvolupar en 36 punts de mostreig distribuïts entre alzinars, rouredes, carrascars, pinedes i boscos de ribera. Entre les troballes més destacades hi ha la localització de “Orthotrichum vittii”, una molsa citada per primera vegada a Catalunya, així com l’obtenció de noves dades sobre espècies d’interès conservacionista, com “Orthotrichum hispanicum”, catalogada com a vulnerable, i “Homomallium incurvatum”, considerada quasi amenaçada.
Les conclusions de l’estudi mostren que els boscos més humits i madurs, especialment les rouredes i els alzinars, concentren una riquesa més gran de briòfits. També destaquen com a microhàbitats clau els talussos ombrívols, els sòls humits i les comunitats que creixen sobre l’escorça dels arbres.