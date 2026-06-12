Rubí cancel·la el concert de Beret després de la seva detenció per una presumpta agressió sexual

L'Ajuntament de Rubí ha cancel·lat el concert del cantant Beret previst per al pròxim 26 de juny, en el marc de la Festa Major del municipi, després de la detenció i posterior posada en llibertat de l'artista per una presumpta agressió sexual ocorreguda a l'abril a Sevilla.
Segons el consistori, s'ha decidit retirar aquesta actuació de la programació "per prudència fins que la justícia es pronunciï", segons ha informat l'Ajuntament en una publicació a Instagram.
L'Ajuntament ha reafirmat el seu compromís amb la lluita contra les violències masclistes i ha assegurat que "durà a terme totes aquelles accions necessàries per erradicar-les".
La detenció
La presumpta agressió sexual denunciada va tenir lloc a Sevilla el passat mes d'abril i aquest dijous l'artista va ser detingut i, posteriorment, posat en llibertat.
El cantant sevillà va passar aquest dijous a disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona número 4 de Sevilla, en funcions de guàrdia, que va decretar la seva llibertat provisional i li va imposar com a mesura cautelar la prohibició de comunicar-se amb la denunciant i d'apropar-s'hi a menys de 500 metres, així com la retirada del seu passaport durant un període de tres mesos.