Comarca

Rubí cancel·la el concert de Beret després de la seva detenció per una presumpta agressió sexual

L'Ajuntament ha decidit retirar l'actuació prevista per al 26 de juny a la Festa Major "per prudència fins que la justícia es pronunciï" sobre els fets denunciats.

  • El cantant Beret que havia d'actuar a la Festa Major de Rubí

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de juny de 2026 a les 16:53
Actualitzat el 12 de juny de 2026 a les 16:59

L'Ajuntament de Rubí ha cancel·lat el concert del cantant Beret previst per al pròxim 26 de juny, en el marc de la Festa Major del municipi, després de la detenció i posterior posada en llibertat de l'artista per una presumpta agressió sexual ocorreguda a l'abril a Sevilla.

Segons el consistori, s'ha decidit retirar aquesta actuació de la programació "per prudència fins que la justícia es pronunciï", segons ha informat l'Ajuntament en una publicació a Instagram.

L'Ajuntament ha reafirmat el seu compromís amb la lluita contra les violències masclistes i ha assegurat que "durà a terme totes aquelles accions necessàries per erradicar-les".

La detenció

La presumpta agressió sexual denunciada va tenir lloc a Sevilla el passat mes d'abril i aquest dijous l'artista va ser detingut i, posteriorment, posat en llibertat.

El cantant sevillà va passar aquest dijous a disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona número 4 de Sevilla, en funcions de guàrdia, que va decretar la seva llibertat provisional i li va imposar com a mesura cautelar la prohibició de comunicar-se amb la denunciant i d'apropar-s'hi a menys de 500 metres, així com la retirada del seu passaport durant un període de tres mesos.

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