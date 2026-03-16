Rubí celebra la diversitat amb la COLOR Week

Rubí ha iniciat aquest dilluns una nova edició de la COLOR Week, una setmana dedicada a la creativitat, la convivència i la diversitat. Fins al 22 de març, diversos espais de la ciutat acolliran murals, tallers, xerrades i espectacles organitzats amb la participació d’artistes, entitats i centres educatius.
La setmana ha arrencat amb la performance “Entre nosaltres”, del col·lectiu Les Mireies, i amb l’obra de teatre feminista “La primera i les mestres de la República”, dedicada a la primera alcaldessa de Catalunya, Nativitat Yarza Planas. Dmarts, la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler acollirà la conferència “Discursos d’odi, racisme i extrema dreta”, a càrrec de Patrícia Simón Carrasco, acompanyada d’una exposició del projecte “Derruïm murs, construïm pau!”.
Durant la setmana hi haurà també intervencions artístiques i activitats participatives, com el mural col·laboratiu d’Urih al carrer de Montserrat, inspirat en “Alícia al País de les Meravelle”, la performance “Onades de dones de La Xixa” i l’acció de civisme “Pintem i juguem pel civisme” del Consell de la Infància i l’Adolescència.
La COLOR Week es clourà diumenge amb la ruta guiada “Murs d’història”, que recorrerà alguns dels murals més recents de la ciutat.