FGC reforça els trens de la línia del Vallès per la Mercè

Comarca

A la línia Barcelona-Vallès, els trens de les línies L6 de Sarrià, L7 de l’avinguda del Tibidabo i L12 de Reina Elisenda circularan durant tota la nit

  • Un tren de la línia S1 d’FGC -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 20:09

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforçarà el servei de les línies urbanes de Barcelona les nits de dimecres, divendres vinent i dissabte 26 de setembre, amb motiu de les festes de la Mercè, amb serveis ininterromputs durant aquestes tres nits en les línies urbanes L6, L7, L8 i L12. Després del Piromusical de la Mercè, FGC ampliarà el servei amb dues circulacions de l’L8 amb sortida des de plaça d’Espanya a les 23:23 i a les 23.37 hores. Així mateix, l’operadora pública habilitarà diversos serveis de l’S1 i l’S2 cap a Terrassa i Sabadell durant la matinada dels dies 24, 26 i 27.

A la línia Barcelona-Vallès, els trens de les línies L6 de Sarrià, L7 de l’avinguda del Tibidabo i L12 de Reina Elisenda circularan durant tota la nit i oferiran un servei de forma continuada amb un interval de pas d’un tren cada 20 minuts. Durant les tres nits de servei ininterromput, a partir de les 2.30 hores, un de cada dos trens de l’L6 de Sarrià perllongarà el seu recorregut fins a l’estació de Les Planes. Així, l’interval de pas entre Plaça Catalunya i Les Planes serà d’un tren cada 40 minuts.

A més, els dies 24, 26 i 27 de setembre es reforçarà el servei amb una circulació de la línia S1 cap a Terrassa i una altra de la línia S2 cap a Sabadell. Aquestes circulacions sortiran de l’estació de Plaça Catalunya a les 4.35 hores (S2) i a les 4.45 hores (S1) el dia 24, i a les 4.45 hores (S1) i a les 4.55 hores (S2) els dies 26 i 27.

El funicular de Vallvidrera donarà servei amb un interval de pas de 10 minuts durant les tres nits de servei ininterromput.

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