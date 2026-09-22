FGC reforça els trens de la línia del Vallès per la Mercè

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforçarà el servei de les línies urbanes de Barcelona les nits de dimecres, divendres vinent i dissabte 26 de setembre, amb motiu de les festes de la Mercè, amb serveis ininterromputs durant aquestes tres nits en les línies urbanes L6, L7, L8 i L12. Després del Piromusical de la Mercè, FGC ampliarà el servei amb dues circulacions de l’L8 amb sortida des de plaça d’Espanya a les 23:23 i a les 23.37 hores. Així mateix, l’operadora pública habilitarà diversos serveis de l’S1 i l’S2 cap a Terrassa i Sabadell durant la matinada dels dies 24, 26 i 27.
A la línia Barcelona-Vallès, els trens de les línies L6 de Sarrià, L7 de l’avinguda del Tibidabo i L12 de Reina Elisenda circularan durant tota la nit i oferiran un servei de forma continuada amb un interval de pas d’un tren cada 20 minuts. Durant les tres nits de servei ininterromput, a partir de les 2.30 hores, un de cada dos trens de l’L6 de Sarrià perllongarà el seu recorregut fins a l’estació de Les Planes. Així, l’interval de pas entre Plaça Catalunya i Les Planes serà d’un tren cada 40 minuts.
A més, els dies 24, 26 i 27 de setembre es reforçarà el servei amb una circulació de la línia S1 cap a Terrassa i una altra de la línia S2 cap a Sabadell. Aquestes circulacions sortiran de l’estació de Plaça Catalunya a les 4.35 hores (S2) i a les 4.45 hores (S1) el dia 24, i a les 4.45 hores (S1) i a les 4.55 hores (S2) els dies 26 i 27.
El funicular de Vallvidrera donarà servei amb un interval de pas de 10 minuts durant les tres nits de servei ininterromput.