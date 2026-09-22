Rubí plantarà 261 arbres a la tardor

L’Ajuntament de Rubí plantarà, durant els mesos de tardor i hivern, 261 arbres a 64 àmbits de la ciutat. Amb aquesta actuació, que executarà la Font del Ferro, es completarà la programació de plantacions prevista per al 2026 i s’assolirà l’objectiu anual de 400 nous exemplars. Durant la campanya de primavera, ja es van incorporar 139 arbres.
Una part important de les 261 plantacions es faran a carrers, on es prioritzarà la recuperació dels escocells buits i la reposició de baixes per completar i donar continuïtat a les alineacions d’arbres, especialment en aquells espais amb una major intensitat d’ús ciutadà. També hi haurà noves plantacions a places, parcs, zones verdes i altres espais públics on és tècnicament viable incrementar la infraestructura verda.
Els llocs on tindrà més impacte la campanya de plantacions seran la carretera de Sabadell, amb 41 nous arbres a diferents trams; l’avinguda de Can Tapis, amb 23; el carrer del Doctor Gimbernat, amb 17; i el passeig de la Riera, amb 11.
Els 261 nous exemplars seran de 26 espècies diferents, amb l’objectiu d’aconseguir un patrimoni arbori més resilient davant de plagues, malalties i els efectes del canvi climàtic. A l’hora d’escollir les espècies, s’han tingut en compte les condicions edafoclimàtiques de Rubí, l’espai disponible per al desenvolupament de les capçades i de les arrels, l’amplada de les voreres, els usos de l’espai públic i les necessitats de manteniment.