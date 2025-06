Rubí regula les plaques solars

El ple municipal de Rubí ha iniciat els tràmits administratius per protegir els espais no urbanitzables del municipi per evitar l’emplaçament de parcs de plaques fotovoltaiques i bancs de bateries. El consistori ha mogut fitxa i ha fet el primer pas per modificar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGO) després de conèixer el creixent interès per part d’algunes empreses en fer instal·lacions en aquests terrenys.

Rubí és una ubicació molt temptadora per a aquests parcs de generació d’energia, ja que compta amb dues subestacions elèctriques, línies d’alta tensió ja operatives i , a més, està relativament pròxima a Barcelona, una ciutat que demana molts recursos energètics alhora que no en genera gairebé.

La intenció de l’Ajuntament rubinenc és traslladar aquestes instal·lacions a les teulades d’edificis de la localitat, siguin naus industrials, habitatges o equipaments. “Amb aquesta proposta, complim amb el doble objectiu de protegir al màxim el territori i de complir amb la quota de producció que li toca a Rubí”, ha assegurat als mitjans de comunicació el regidor de Planificació Urbana de l’Ajuntament de Rubí, Rafael Güeto.

La moció, que encara ha de veure un vistiplau definitiu per poder-se implementar, ha estat aprovada amb els vots favorables de l’equip municipal, del PSC i Comuns, Veïns per Rubí i l’Alternativa d’Unitat Popular i amb les abstencions del Partit Popular i de Vox.