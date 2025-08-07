Èxit de públic al cicle musical En Directe a les Estrelles

El cicle musical En Directe a les Estrelles, celebrat a Ullastrell, ha estat un èxit, tant en assitència com en varietat musical. Al llarg dels dijous de juliol, el municipi ha acollit tres concerts que han combinat qualitat artística, diversitat d’estils i una gran resposta del públic.
El cicle va començar el 10 de juliol a la plaça del Comunidor amb l’actuació d’Adeline, cantautora francesa amb influències britàniques. Amb una posada en escena senzilla i una veu càlida, va oferir un repertori íntim que combinava clàssics de diversos estils i pop d’autor, creant un ambient molt especial a l’aire lliure.
El 17 de juliol, el protagonisme va ser per a la jove Uxue i el seu quartet, que van presentar el seu primer EP “The Untouchable” a la Sala Gran del Molí. L’espai es va omplir per escoltar un directe potent i fresc, on l’energia del grup i la força vocal d’Uxue van fer gaudir el públic malgrat la calor de la jornada.
El cicle es va tancar el 24 de juliol amb la cantant Carolina Alabau, artista local i excomponent del grup Sound Six. Acompanyada pel músic Brandon Atwell, va presentar temes del seu darrer EP “Los dioses no rompen corazones”, amb una proposta que combina cobla i pop actual. La seva veu i la sensibilitat de la interpretació van captivar el públic assistent, en una cloenda emotiva i de gran qualitat.
Amb aquesta edició, En Directe a les Estrelles es consolida com una cita musical de referència al calendari d’estiu d’Ullastrell.