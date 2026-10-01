Sant Cugat analitza el subsol del Monestir

L’Ajuntament de Sant Cugat analitza aquests dies el subsol de l’interior de l’església del Monestir per tal d’avaluar les causes d’uns petits moviments que des de fa anys es detecten a l’estructura de l’edifici i comprovar així l’estat real de la fonamentació del mur de la façana sud. Es tractaria, per ara, de moviments “controlats” que no comprometrien l’estructura de l’edifici, però dels que se’n desconeix l’origen i també com podrien evolucionar en el futur. “Hem de saber si els desploms estan actius i quan s’arribaria a un punt crític”, detalla el director de l’obra, Josep Lluís Ortega. Amb la caracterització de la zona es podrà determinar “cap a on” van aquests desplaçaments i preveure futures intervencions de preservació.
La intervenció, que va arrencar fa tot just una setmana, consisteix en la perforació de cales a tres punts estratègics: la capella de Santa Escolàstica, la capella de Sant Benet i el campanar. Els tècnics hi seran durant uns tres mesos i els treballs costaran poc més de 48.000 euros.
El primer lloc on s’ha començat a perforar ha estat la capella de Santa Escolàstica, aprofitant la retirada del retaule per a la seva restauració. Aquest moviment, de fet, ha deixat al descobert un seguit d’esquerdes per la part interior de la façana sud de l’edifici que evidencien els moviments estructurals del Monestir.
“De moment són moviments controlats, però segueixen i veiem un cert dinamisme”, detalla Ortega. El director de l’obra recorda que els edificis són “vius” i assegura que no cal alarmar-se. En aquest sentit, el responsable arqueològic de l’obra, Pere Lluís Artigues, ironitza i recorda que la capella té problemes “des del segle XIV” i que “no ha caigut”.
Doble objectiu
La presència d’arqueòlegs a l’obra respon a un doble objectiu, ja que la intervenció també vol verificar la presència al subsol de Santa Escolàstica d’una de les torres angulars de la fortificació romana del segle IV i que és anterior al Monestir. Els límits de l’antiga muralla, de fet, podrien donar algunes de les respostes als perquè dels moviments de la façana.
Artigues detalla que en els primers dies d’exploració “sembla” que es podria confirmar ja aquesta presència: “Estem en un punt encara molt primerenc de la intervenció, però esperem acabar de confirmar aquesta hipòtesi”. Els primers resultats es podrien tenir en poques setmanes, abans que acabi el conjunt dels treballs.