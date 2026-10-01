Carrefour obrirà el nou gran centre comercial al 2030: 60.000 metres quadrats i 125 establiments

Terrassa es prepara per veure materialitzat, finalment, un projecte comercial que fa anys que volta sobre la taula. Carrefour Property i Carmila han pactat ara la primera copromoció conjunta d’un gran espai comercial a la ciutat, segons ha avançat el protal “infoRetail”, un projecte que ja s’havia reactivat el 2021 després de quedar frenat per la pandèmia. El nou centre, que es preveu obrir el segon semestre del 2030, tindrà una superfície bruta llogable de 59.734 metres quadrats i 125 establiments comercials.
El projecte actual parteix de l’actual hipermercat Carrefour de Can Parellada, operatiu a la ciutat des del 1978, i planteja una transformació de l’entorn comercial. El 2021, després de la pausa provocada per la pandèmia, Carrefour ja havia anunciat la reactivació de la iniciativa i expressava la voluntat d’iniciar les obres el 2022. En aquell moment, el projecte encara estava en fase de definició i contemplava, entre altres possibilitats, un hotel i espais d’oficines en gairebé 100.000 metres quadrats d’extensió.
Ara, es busca combinar l’hipermercat actual, que ocupa 18.036 metres quadrats, amb una galeria comercial de 7.238 metres quadrats i un nou centre comercial de 34.461 metres quadrats. L’equipament també disposarà de 1.905 places d’aparcament. Les promotores calculen que l’equipament tindrà una àrea d’influència d’1,4 milions de persones i que podrà atreure entre set i nou milions de visitants cada any.
La moda serà el principal sector comercial del nou espai, amb un 41% de l’oferta prevista, seguida de l’alimentació, amb un 30%. La restauració representarà un 7%, mentre que l’oci i l’entreteniment, la salut i bellesa i els serveis tindran cadascun un pes del 4%. La cultura, els mitjans i la multimèdia, així com l’esport, ocuparan un 3% respectivament, i l’equipament de la llar, l’1%.
Transformació i modernització
El projecte arquitectònic, encarregat a l’estudi anglès BroadwayMalyan, vol combinar la memòria industrial de la zona amb elements contemporanis. La proposta incorporarà formes lleugeres, patrons vinculats a la indústria tèxtil i colors terracota característics del Vallès Occidental. Les empreses promotores també asseguren que l’equipament incorporarà criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat i reduir-ne l’impacte ambiental.
La iniciativa suposa la primera gran copromoció comercial entre Carrefour Property i Carmila, dues companyies vinculades al grup Carrefour. El nou equipament aspira a convertir-se en un pol d’atracció comercial més enllà de Terrassa, amb una àrea d’influència que pretém abraçar bona part del territori de l’àrea metropolitana de Barcelona.