Envellir sense barreres, el repte que planteja la gent gran de Terrassa

La plaça del Vapor Ventalló ha acollit aquest dijous a la tarda l’acte institucional de commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que ha posat el focus en els drets, l’autonomia i la participació de la gent gran a la societat. La trobada, organitzada pel Consell Municipal de la Gent Gran de Terrassa i el Servei de Promoció de la Gent Gran, ha comptat amb la presència de l’alcalde, Jordi Ballart.
Durant l’acte s'han llegit dos manifests. Dolores Moyano, representant del Consell Municipal de la Gent Gran, ha donat veu al manifest unitari, sota el lema “Ens jubilem de la feina, no de la vida”. El text reivindica que les persones grans són “subjectes de ple dret, memòria viva i motor de cohesió social” i defensa unes condicions de vida dignes, amb “un sistema públic de pensions solvent i sostenible, una sanitat universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat”.
El document també reclama autonomia i capacitat de decisió: “Envellir amb dignitat és poder decidir: com viure, amb qui viure i com ser cuidat”. També alerta contra la soledat no desitjada, l’aïllament i el maltractament, i reivindica “el reforç de les xarxes comunitàries, els serveis de proximitat i les polítiques públiques que posin la vida al centre”.
El segon manifest, llegit per Josep Guinot, representant de Terrassa al Consell de la Gent Gran del CCVOC, ha traslladat les reivindicacions al context terrassenc i ha exigit “compromisos locals immediats i concrets” en habitatge, salut, accessibilitat i seguretat. El text denuncia que moltes persones grans viuen “atrapades en pisos sense ascensor” i reclama una ciutat on es pugui caminar sense por. També assenyala que “la soledat no és una tria, és un dolor silenciós”.
La jornada ha continuat amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa, amb la col·laboració de l'Agrupació Folklòrica Amunt i Crits.