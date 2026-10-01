Vols sortir a córrer per Terrassa? Aquestes són les vuit millors rutes

La ciutat respira atletisme aquest octubre. Aquest diumenge, la 12a edició de la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones tornarà a omplir els carrers de corredors, mentre que el dia 25 arribarà la primera Cursa Solidària Pau Dinarès. Amb dues cites marcades al calendari, tres atletes egarencs reconeguts com Jaume Leiva, Carme Ballesteros i Pep Moliner proposen vuit rutes per sortir a córrer per la ciutat i els seus voltants. Recorreguts de diferents distàncies, perfils i paisatges per descobrir Terrassa.
Un recorregut pel sud de Terrassa (5,81 quilòmetres)
Circuit ràpid i fluid entre natura i ciutat
Aquest itinerari proposat per l’atleta Pep Moliner comença a les portes de la piscina de Vallparadís. El primer tram discorre còmodament en baixada cap al sud al llarg del pulmó verd de la ciutat fins a enllaçar amb la carretera de Rubí. A partir d’aquest punt, el circuit continua resseguint la llera de la riera del Palau fins a travessar per sota el pont de la C-58. Després de fer el gir, es remunta per l’altra banda de la riera passant a prop dels Jutjats. En arribar a l’altura de l’Hotel Don Cándido, el traçat pren el carrer de Torras i Bages per reincorporar-se de nou a Vallparadís i finalitzar al punt de sortida. Una opció ideal i molt rodadora per combinar entorn fluvial i parc urbà sense interrupcions.
Volta pels camps del Club Egara (6,93 quilòmetres)
Un recorregut clàssic entre boscos, pistes i camins de terra
Aquesta ruta recomanada per Jaume Leiva transcorre pels camps de l’Egara, un indret on el fondista egarenc suma quilòmetres des del 1999. L’espai ofereix opcions per a tota mena de corredors. D’una banda, hi ha la volta als dipòsits, de dos quilòmetres, pensada per a esportistes experimentats que busquen ritmes alts i sèries, amb una pujada que posa a prova les cames. De l’altra, la volta gran per la zona del Pla del Bon Aire permet gaudir d’un rodatge suau. L’itinerari comença per les esses, passa per darrere del Club Egara i arriba a la Jardineria Argemí. Després d’avançar cap al Parc Audiovisual, el recorregut dona dues alternatives: fer una baixada ràpida de retorn o endinsar-se entre boscos cap al Llac Petit, una de les opcions preferides del corredor egarenc.
El Cavallet (18,55 quilòmetres)
Una exigent ruta de muntanya per senders de terra
Aquesta completa ruta circular de “trail running” proposada per Carme Ballesteros s’endinsa de ple al parc natural de Sant Llorenç. El traçat, conegut com “El Cavallet” per la seva curiosa silueta sobre el mapa, s’enfila per camins exclusivament de terra i supera gairebé 800 metres de desnivell positiu. L’itinerari comença i finalitza a la Torre de l’Àngel, des d’on s’enfila passant per Can Robert. Aquest circuit ofereix l’atractiva opció de coronar el cim de la Mola o bé triar la variant de vorejar-la per sota si es prefereix un perfil diferent. Després de superar aquest tram, la ruta baixa per l’altra banda en direcció a l’escola Montcau-La Mola, tot desviant-se per passar a prop de la cova del Drac. Finalment, el circuit pren un camí en direcció a Sant Llorenç Savall abans de desviar-se per encarar un tram ample de retorn cap a la Torre de l’Àngel.
De masia a masia (11,29 quilòmetres)
Recorregut circular pels indrets més cèntrics de la ciutat
Tal com destaca en Pep Moliner, impulsor dels “mossenaires”, aquesta ruta urbana connecta dos punts emblemàtics de la ciutat: la masia de la Torre de Mossèn Homs i la Masia Freixa. L’itinerari s’endinsa per indrets molt cèntrics. El recorregut comença a Mossèn Homs i descendeix cap al nord de la ciutat, passant per l’avinguda del Vallès abans de girar cap a la rambla de Francesc Macià i continuar per l’Abat Marcet per dirigir-se de ple al Centre, baixant per Josep Tarradellas. La ruta passa per llocs tan emblemàtics com el parc de Sant Jordi, el Mercat de la Independència i el Teatre Principal. Posteriorment, el traçat creua el parc de Vallparadís i passa per les esglésies de Sant Pere. Finalment, s’enfila el passeig del Vint-i-dos de Juliol passant pel Monument a la Dona Treballadora per agafar la carretera de Castellar i remuntar de nou fins a la Torre de Mossèn Homs. Un circuit circular per redescobrir el patrimoni egarenc.
La travessa de Vallparadís (8,11 quilòmetres)
Un circuit urbà i asfàltic per recórrer el parc de dalt a baix
Aquesta ruta de la Carme planteja un circuit circular per la ciutat. El traçat comença a la carretera de Martorell i avança pel carrer de Faraday fins al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Continuant pel passeig, arriba al parc de Vallparadís per encarar la gran rampa de les esses. A partir d’aquí, el circuit baixa pel parc fins a l’Escola Oficial d’Idiomes, a la zona de Can Jofresa. Finalment, s’agafa la carretera de Rubí girant cap a l’esquerra per passar pel costat de l’Hotel Don Cándido i les fàbriques sota el pont de l’autopista, enllaçant amb la rambleta del Pare Alegre i la carretera de Martorell per tancar el cercle.
Ruta de fons (15 quilòmetres)
Un test de llarga distància per explorar Matadepera
Com a alternativa per a entrenaments de més distància, aquest circuit plantejat pel Jaume Leiva comença des del parc de les Nacions Unides i travessa els camps del Club Egara, igual que en el primer recorregut proposat per l’atleta. Després d’arribar a la zona de la Jardineria Argemí, el traçat travessa la carretera de Matadepera per endinsar-se a la urbanització Verge de Montserrat. Des d’allà, s’enfila per la riera de les Arenes fins a travessar el segon pont de Matadepera. Un cop superat, la ruta descendeix cap als camps de golf de la Mola, avançant fins a arribar a l’àrea d’autocaravanes propera als camps esportius (futbol i hockey). Finalment, el circuit travessa el bosc fins a la fàbrica de Sanmy, enllaça amb la Torre Mossèn Homs i permet allargar el recorregut cap a l’antic hotel La Mola, abans de tornar cap a Nacions Unides. Un itinerari fantàstic per a aquells atletes que busquen sumar quilòmetres en les seves tirades llargues setmanals.
Un tomb pel nord (9,93 quilòmetres)
Traçat mixt que connecta Terrassa i Matadepera
Aquesta ruta mixta proposada per la Carme Ballesteros comença al Centre, a la zona del Qsport. El traçat avança cap al Club Natació Terrassa per endinsar-se al Pla del Bonaire, on comença un tram de camins de terra per darrere del Club Egara. Després de travessar la carretera de Matadepera i superar el tercer pont, la ruta descendeix per l’altra banda de la riera de les Arenes de manera paral·lela als Grups de Sant Llorenç. Finalment, el circuit connecta amb l’avinguda de Béjar i descendeix per la mateixa carretera de Matadepera per enllaçar de nou amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol i tancar el recorregut al punt d’origen.
Camí cap a les Fonts (9,65 quilòmetres)
Itinerari plàcid i accessible vorejant la riera del Palau
La sortida comença des del Llac de Vallparadís, descendint pel parc fins a enllaçar amb el carrer del Doctor Torres i Bages. Des d’allà, el traçat continua fins a l’altura de la riera del Palau, iniciant el descens suau en direcció al barri de les Fonts. Un cop s’arriba a la zona de l’emblemàtic castell, s’efectua la volta per emprendre el trajecte de retorn, avançant en paral·lel a la riera. Finalment, la ruta es desvia cap al barri de Can Jofresa per reingressar al parc de Vallparadís, on finalitza el circuit.