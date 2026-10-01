Es repara d'urgència el col·lector del carrer de Josep Trueta per reduir el risc d'esvorancs

Les actuacions per a la millora de les infraestructures subterrànies de la ciutat avancen a Ca n’Aurell amb una inversió global que supera el milió d’euros. La intervenció principal es concentra actualment al carrer de Josep Trueta, on les inspeccions vinculades al PERTE van posar al descobert un greu deteriorament a l'antic Torrent del Batlle, entre els carrers d'Isaac Peral i Pare Llaurador. La degradació dels tubs d'acer i PVC, sumada al desgast de la base de la galeria amb risc de filtracions i esvorancs, va fer obligatoris els treballs confinats fets a l'estiu i l'inici de les obres en calçada l'1 de setembre. Amb un pressupost de 450.000 euros, aquesta actuació d'alta complexitat per la profunditat del col·lector s'allargarà fins a finals d'any i comportarà afectacions directes a la mobilitat del tram afectat.
Durant la presentació d'aquests treballs es va fer balanç de les tasques ja executades al carrer de Beethoven i el Pont d'Adif, que van suposar una inversió de 200.000 euros. En aquest punt, un tancament preventiu a finals de 2025 i les posteriors inspeccions amb georadar van detectar danys estructurals que van requerir feines de reparació des del febrer de 2026 i treballs confinats que van concloure a la primavera. A més, Adif va completar al maig la rehabilitació del pas inferior per resoldre problemes de filtracions als murs.
Reposició canonades TAIGUA
D'altra banda, al mateix sector de Ca n’Aurell acaben de finalitzar les obres de reposició de canonades per part de TAIGUA al carrer de Faraday, entre Volta i Doctor Salvà, amb un cost de 499.000 euros. Iniciades al gener de 2026, aquestes feines han permès instal·lar 2.030 metres de nova canonada de fosa dúctil per substituir 1.564 metres de l'antiga xarxa de fibrociment i completar el mallat del subministrament. El muntatge hidràulic va concloure el 24 de setembre i a hores d'ara s'està enllestint la pavimentació de l'asfalt i les voreres.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha valorat el conjunt d'aquesta línia d'actuacions destacant la seva importància malgrat l'impacte visual reduït: "En total estem parlant de més d'un milió d'euros d'inversió, que a vegades són aquestes actuacions que són invisibles, però que són molt importants per millorar la qualitat de vida i sobretot la seguretat de la ciutadania dels veïns i veïnes de Ca n'Aurell". Cardona ha admès també les molèsties causades per la coincidència amb altres frens viaris: "Sabem que són unes obres molestes, que a més a més han coincidit amb les obres del carrer Arquimedes. Això ha fet que algun carrer s'hagi tensionat més del compte i esperem acabar les obres tan aviat com es pugui. Les obres del carrer Arquimedes estan anant més de pressa del que havíem planejat, de tal manera que podem garantir que per Nadal, a tot estirar, això ja estarà obert. Per tant, disculpes als veïns i veïnes, perquè han coincidit moltes obres en poc temps".
Al 2027, el Vapor Cortès
L'activitat urbanística al sector es mantindrà activa de cara al pròxim any. El primer trimestre de 2027 la Junta de Compensació donarà l'impuls definitiu al projecte del Vapor Cortès, l'aprovació del Pla de Millora Urbana del qual (gener de 2025) transformarà aquest recinte fabril de 70.209 m² en un eix vertebrador amb zones verdes, equipaments i la pròxima obertura del carrer de Frederic Soler. La transformació inclourà la construcció de 803 habitatges —160 dels quals seran de promoció pública i lloguer assequible— i la conservació de les edificacions patrimonials del conjunt.