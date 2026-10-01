Terrassa torna a suspendre les adopcions de gats negres per Halloween: “Ens és igual que ens diguin friquis”

Terrassa tornarà a suspendre temporalment les adopcions i acollides de gats negres durant les dates properes a Halloween. La mesura, que ja es va aplicar l’any passat i va generar una notable repercussió mediàtica, es repetirà enguany com a mesura preventiva per protegir aquests animals davant possibles usos indeguts.
Així ho ha anunciat el regidor de Benestar Animal, Noel Duque, a través de les xarxes socials. Duque ha recordat que l’any passat diverses entitats protectores van alertar el consistori sobre possibles casos de persones que buscaven gats negres per a rituals o altres finalitats relacionades amb Halloween. “Ens alarmaven que hi havia grups que feien santeria i barbaritats amb animals, i rituals en què maltractaven gats negres”, ha explicat.
La decisió de l’Ajuntament va generar llavors una important repercussió fora de Terrassa. “Molta gent ens tractava de friquis”, ha recordat Duque, apuntant també que la mesura va arribar a mitjans internacionals com la BBC i mitjans japonesos fent-se ressò de la iniciativa: “Allà reconeixien la iniciativa com a pionera”.
El regidor ha assenyalat que la intenció és evitar que la mesura torni a ser interpretada com una exageració. “Ens és igual que ens diguin friquis o que ens passem de frenada. Aquest any ho tornem a fer”, ha afirmat, abans de defensar que “qualsevol precaució és poca” quan es tracta de protegir els animals.
La suspensió de les adopcions de gats negres es planteja, per tant, com una mesura limitada al període de Halloween. Seguint la tendència de l’any passat, la resta d’adopcions d’animals es mantenen amb normalitat.