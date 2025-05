Sant Cugat obre la convocatòria d’ajuts a l’habitatge

L’Ajuntament de Sant Cugat ha obert la convocatòria dels Ajuts Econòmics a l’Habitatge 2025, que enguany presenta novetats destacades que volen afavorir l’accés a un major nombre de sol·licitants. El canvi més rellevant és l’increment de 2.000 euros en tots els trams de renda, una mesura que facilitarà l’accés a famílies amb ingressos lleugerament superiors als límits anteriors.

Pel que fa a les novetats, s’amplia el primer tram d’ingressos més baixos de 0 fins als 16.000 euros, que abans era de 0 a 14.000. Els sol·licitants que estiguin en aquesta forquilla percebran com a ajut un percentatge més alt de la quota de l’IBI (90%) i no tindran topall màxim d’import de l’ajut. També s’amplia el segon tram d’ingressos que passa a ser de 16.000,01 a 23.000 euros, de manera que les unitats familiars incloses que s’hi acullin rebran el 70% de l’ajut i no tindran topall màxim.

S’augmenta el tercer tram per a les rendes d’entre 23.000,01 i 32.000 euros, que obtindran una bonificació d’entre el 45% i el 60%, amb un màxim de 500 euros, en funció del nombre de la unitat familiar. Finalment, es revisarà a l’alça el límit de renda per a famílies monoparentals. La sol·licitud es pot presentar des del dissabte fins al 2 de juny.