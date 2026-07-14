Sant Cugat destina 1,3 milions a reparar l’asfalt

L’Ajuntament de Sant Cugat ja ha iniciat un nou paquet d’obres per reparar l’asfalt i les voreres de la ciutat. En total s’hi destinen 1,3 milions d’euros per dur a terme uns treballs de millora que s’allargaran durant els pròxims sis mesos. La previsió és poder actuar en una cinquantena de carrers.
Del pressupost total, un milió d’euros es destinarà a millorar les calçades i els 300.000 euros restants, a arranjar voreres. L’objectiu, segons el consistori, és intervenir en els punts més deteriorats de la via pública i facilitar els desplaçaments, especialment de les persones amb dificultats de mobilitat.
Fins ara, ja s’ha reparat l’asfalt als carrers de Verdi (entre Mariné i Vilaseca), Bergara (entre Tres Places i Barcelona), Tres Places (entre Mariné i Bergara), Pahissa (cruïlla amb Elisenda Ribatallada), la plaça de la Creu de Coll Favà, avinguda de Can Graells, al carrer Roda de Ter, al carrer de Sant Cugat i a l’avinguda de la Clota.
Aquesta setmana les intervencions continuaran a l’asfalt de la plaça de Cistellers (amb afectacions viàries als accessos i a les cruïlles) i al carrer de Cèsar Martinell, on es tallarà totalment el seu accés des de la plaça del Celler, Pla del Vinyet i Francesc Moragas.
Pel que fa a les voreres, avui començaran les obres d’arranjament de la vorera nord del camí de Can Gatxet, en el tram comprès entre l’avinguda de l’Enllaç i el carrer de Vicens Vives. Properament, també es preveuen actuacions a les voreres, com per exemple a l’avinguda de Can Cabassa, els carrers de Pau Casals i Torrent d’en Xandri, i els carrers de Carme i Balmes.
Aquests treballs s’engloben dins del Pla de Manteniment 2025-2030, que preveu invertir 17,7 milions d’euros per realitzar de manera fixa i continuada centenars d’obres a la via pública.