Final de la Festa Major amb artistes locals a Viladecavalls

La Festa Major de Viladecavalls es va omplir dilluns de jocs, tallers, música i activitats compartides. La plaça de la Masia de Can Turu i els espais de l’entorn es van convertir en un gran escenari infantil, amb propostes pensades per estimular el moviment, la imaginació i la creativitat.
Petits i grans es van poder acostar-se al món del circ amb el Circ Bufat, posar a prova la punteria en un circuit de minigolf i construir castells de sorra a l’espai La Platja. Els espais Pinzellades i els tallers de manualitats han ofert un vessant més artístic, mentre que el Crazy Jump Race ha incorporat emoció i aventura a la jornada.
Al mateix temps, la plaça de Pere Amat va acollir la tradicional ballada de sardanes, amenitzada per la Cobla la Flama de Farners.
La música de proximitat ha estat una de les protagonistes del tram final de la Festa Major. Enrockats va pujar a l’escenari amb un repertori de versions de pop-rock, rock i soul.
Per la seva banda, The Outlet Zone va continuar amb el seu característic format de veus i guitarres. El projecte musical dels germans Montse i Carlos Morales, ha ofert un repertori de versions de grans èxits i ha posat el punt final a l’Espai de Concerts d’Artistes Locals.