Sant Cugat vol ser capital del petit comerç

L’Ajuntament de Sant Cugat ha formalitzat la seva candidatura per optar al reconeixement de Capital Europea del Petit Comerç 2027. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Parlament Europeu i implementada per la Comissió Europea que reconeix les ciutats que destaquen pel seu comerç de proximitat i per la dinamització dels centres urbans.
El municipi vallesà concorre a la categoria “Vibrant City”, destinada a ciutats d’entre 50.000 i 250.000 habitants. La candidatura vol situar Sant Cugat entre les localitats europees que participen en aquesta iniciativa, que enguany celebra la seva segona edició, i reforçar així el posicionament internacional de la ciutat.
El projecte posa en valor un model de ciutat que entén el comerç de proximitat no només com un motor econòmic, sinó també com una autèntica infraestructura social i urbana que contribueix a fer barris més vius, carrers més actius i una comunitat més cohesionada.
La candidatura recull les actuacions impulsades pel consistori en àmbits com el suport a l’emprenedora, la digitalització del sector comercial, la sostenibilitat, la millora de l’espai públic i la promoció d’un model comercial i arrelat al territori.
La ciutat guanyadora obtindrà el títol de Capital Europea del Petit Comerç durant 12 mesos i participarà en activitats de promoció, intercanvi de coneixement i difusió de bones pràctiques.