Se suspèn la Mont-rodon de Matadepera per la pesta porcina

La cursa de la Mont-rodon, que organitza la Unió Excursionista de Matadepera (UEM), s’ha suspès. Es tracta d’una de les convocatòries esportives imprescindibles al calendari matadeperenc que acostuma a tenir lloc el mes de febrer i que ja havia anunciat una nova convocatòria aquest any, L’organització ha emès un comunicat on ha anunciat que les restriccions a causa de la pesta porcina africana (PPA) els han obligat a cancel·lar-la.\r\n\r\nLa UEM ha confirmat que els corredors que ja van fer la inscripció se’ls retornarà l’import íntegre en els propers dies.\r\n\r\nLa Mont-rodon hauria arribat aquest any a la seva 18a edició i es tracta d’una competició tècnica que transcorre pel massís de Mont-rodon i la Costa del Tet, que compta a més amb el suport de l’Ajuntament de Matadepera i la col·laboració de l’escola de trail Club Cros Matadepera. El recorregut són 14,5 quilòmetres de distància i 690 metres de desnivell positiu.\r\n