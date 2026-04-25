Tanques metàl·liques contra els senglars a Viladecavalls

La pesta porcina africana continua campant pel Vallès i, per evitar la seva propagació a altres territoris, la Generalitat, a través dels Agents Rurals, està instal·lant mesures preventives a diverses localitats per limitar la mobilitat dels senglars.
Un d’aquests municipis és Viladecavalls, on des de dijous passat s’han començat a col·locar tanques metàl·liques provisionals a les vies més importants de la zona. Aquestes tanques dificulten el pas dels porcs senglars, ja que no deixen prou espai perquè l’animal pugui caminar amb facilitat. A més, també s’estan posant altres elements de contenció a altres indrets que puguin utilitzar els senglars per circular, com poden ser rieres, torrents, camins i vials.
Concretament, les tanques s’han col·locat a l’avinguda del Ferrocarril, a la rotonda que hi ha sota el pont de la C-58 i als torrents que hi ha per sobre de la B-40 i la riera de Gaià. “Quan el brot es doni per superat, aquests elements es retiraran”, han afirmat des de l’Ajuntament de Viladecavalls, en un comunicat.
La localitat veïna de Terrassa està considerada com a zona de risc baix, però les mesures busquen evitar que la lliure circulació dels senglars salvatges propaguin la malaltia.
De fet, dimecres es va detectar un nou cas positiu a Castellbisbal, cosa que va obligar les autoritats a eixamplar la zona de risc alt, que ja afecta gairebé tot el Vallès Occidental.