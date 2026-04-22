Castellbisbal, a la zona d’alt risc per PPA

El departament d’Agricultura restringirà l’accés al medi natural a Castellbisbal, després que en l’última setmana un dels 16 nous casos positius de pesta porcina africana s’hagi detectat en aquest municipi, que fins ara formava part de la zona de baix risc. Així mateix, el conseller Òscar Ordeig ha anunciat que s’activa un contracte d’emergència de 7 milions d’euros per reforçar el dispositiu contra la PPA, cosa que permetrà incorporar 170 nous efectius -40 dels quals començaran la setmana vinent sobre el terreny-, així com 57 noves trampes i 51 vehicles tot terreny. A més, el Govern ha començat a sancionar les persones que incompleixen les restriccions d’accés al medi natural a la zona d’alt risc, amb nou multes incoades.
El positiu detectat a Castellbisbal obliga a incorporar aquest municipi a la zona d’alt risc. Així, ja hi ha 19 municipis afectats: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal, l’enclavament de Barcelona i els accessos al parc natural de Collserola.
Inici de les sancions
Ordeig va avisar de l’inici de sancions als ciutadans que han incomplert les restriccions, ja que alguns d’ells hi han accedit mentre anaven en bicicleta i corrent.